Фото смартфона Nokia с пятью камерами слили в Интернет

В Интернете давно ходила информация, что Nokia готовит смартфон с необычной камерой — сразу пять объективов с одной стороны. И вот появилась первая «живая» фотография загадочного устройства, скорее всего, Nokia 9, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

В плане дизайна по фотографии сложно что-то сказать, видно только большой модуль из пяти камер, вспышки и какого-то сенсора. Задняя панель, судя по всему, сделана из стекла.

На корпусе смартфона есть наклейка, на которой указан номер модели — TA-1094. Остальная информация о Nokia 9 скрывается, и неизвестно, когда его представят официально.