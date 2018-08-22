Как он это делает? Необычные скульптуры Тео Янсена

Тео Янсен — нидерландский художник и кинетический скульптор, известный на весь мир своими странными механизмами, напоминающими скелеты фантастических животных.

Его последняя работа получила название Uminami. Механизм передвигается по пляжу от силы ветра – по типу сороконожки.

С 1990 года Янсен создает сложные скульптуры «пляжных животных» (Strandbeest), которых он считает примером искусственной жизни. Каждое новое поколение машин отличается от предыдущего: они становятся более адаптированы к условиям песчаного пляжа, лучше переносят воздействие ветра и воды. Сделанные из ПВХ-труб и ткани конструкции способны двигаться даже без ветра, аккумулируя давление воздуха.