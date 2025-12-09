15:08
Общество

Кабмин направил 133 миллиона сомов на повышение зарплаты ученым Кыргызстана

Кабинет министров Кыргызстана выделил дополнительные средства на повышение заработных плат сотрудников научных учреждений. Распоряжение принято во исполнение указа президента от 13 октября 2025 года и норм Бюджетного кодекса.

Согласно документу, Министерству финансов поручено перечислить из республиканского бюджета:

  •  19 миллионов 239,2 тысячи сомов — Министерству науки, высшего образования и инноваций;
  •  113 миллионов 690 тысяч сомов — Национальной академии наук при президенте КР.

Средства направляются на увеличение окладов научных сотрудников в 2025 году.

Министерству финансов поручено учесть данные корректировки при подготовке изменений в Закон «О республиканском бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов». Кроме того, ведомство должно представить информацию о выполнении распоряжения в профильный комитет нового созыва Жогорку Кенеша.

Миннауки и Национальная академия наук обязаны обеспечить целевое использование выделенных средств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353932/
