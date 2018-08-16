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Техноблог

Золотой iPhone XS для миллиардеров выпустит британская компания

Фото AppleInsider. Золотой iPhone XS

Британская компания Goldgenie, занимающаяся кастомизацией смартфонов, выпустила iPhone XS для миллиардеров. Модный гаджет выполнен в корпусе из золота, сообщили «Известия».

Фото элитного iPhone XS появилось в Twitter. На задней золотой панели телефона логотипы Apple и линейки Billionaire Solid Gold edition. Известно, что устройство выпустят всего в одной версии с 256 ГБ встроенной памяти.

Как сообщил AppleInsider, на смартфон, стоимость которого превышает $113 тысяч, открыли предзаказ.

Презентация новых iPhone намечена на сентябрь 2018 года. По оценкам экспертов, самой дорогой моделью линейки станет iPhone X Plus с экраном 6,5 дюйма, который обойдется поклонникам Apple в $999.
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