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Техноблог

Самые опасные приложения для смартфонов назвали эксперты. Кто лидирует?

Мессенджеры WhatsApp и Facebook лидируют в списке самых опасных мобильных приложений. Эксперты составили рейтинг самых опасных приложений, которые могут вызвать угрозу для корпоративных клиентов.

Эксперты компании Appthority в области кибербезопасности выяснили, какие мобильные приложения несут серьезную угрозу для корпоративных клиентов.

Наиболее рискованными приложениями для iOS-устройств, по мнению специалистов, являются мессенджеры WhatsApp и Facebook Messenger. В тройке лидеров антирейтинга также оказалась навигационная программа Waze.

Приложениям WhatsApp и Facebook также отдали высшие баллы по уровню риска на смартфонах под управлением Android. В этой категории на третьем месте стоит российский мессенджер Telegram.

Мессенджерам Facebook и WhatsApp присвоено по 7 баллов из 10. Эти приложения могут отправлять на серверы данные, связанные с предприятием или не соответствующие политике безопасности.

Эксперты также напомнили о категориях программ, которые предприятия могут самостоятельно вносить в черный список для избежания утечки информации. Чаще всего под запрет попадают мессенджеры, клиенты социальных сетей и сервисы для онлайн-знакомств.
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