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Техноблог

WhatsApp ввел платную услугу отправки сообщений

Мессенджер WhatsApp ввел функцию платных сообщений для компаний в приложении WhatsApp Business. Об этом сообщил корпоративный блог компании.

По данным представителей мессенджера, нововведения приняты в связи с просьбами пользователей облегчить их общение с компаниями. Многие предпочитают общаться с поставщиками товаров и услуг в чате, а не звонить или писать электронные письма.

Стоимость сообщения варьируется от 0,5 до 9 центов в зависимости от страны.

Мессенджер предложил пользователям несколько вариантов. Они могут воспользоваться функцией обратной связи, оставив номер своего телефона на сайте компании или внутри ее приложения, чтобы она отправила необходимую информацию. Клиенты могут начать чат с помощью значка прямой связи на сайте компании или в ее рекламе на Facebook.

«Услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний. Это позволит компании быть избирательной в том, какие сообщения отправлять, а в ваших чатах не будет беспорядка», — уточнили в WhatsApp. Общение клиентов с компаниями защитят сквозным шифрованием.
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