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Техноблог

В компании Google придумали, как обходиться без паролей

Компания Google придумала, как обойтись без паролей. Электронный ключ Titan Security Key, созданный американской корпорацией, избавляет от необходимости помнить и вводить пароли. О миниатюрном USB-устройстве сообщается на портале The Next Web.

Стоимость электронного ключа от Google составляет около $20.

Что представляет собой устройство? Это небольшой брелок, который в зависимости от версии может подключаться к компьютеру (или смартфону) через Bluetooth или при помощи USB-порта. Вы просто подключаете к своему устройству ключ Titan Security Key, и девайс передает заранее сгенерированные пароли посредством защищенного соединения.

Владельцам Titan Security Key, как отмечают создатели электронного ключа, не нужно держать в своей памяти (или в памяти браузера) пароли, то есть у хакеров не будет ни малейшей возможности их скомпрометировать. Ключ, правда, можно потерять, но это уже мелочи.

Девайс, как отмечается, предназначен в первую очередь для корпоративного сектора. Представители Google отмечают, что и так довольно невысокая стоимость устройства, вероятнее всего, в будущем будет снижена.
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