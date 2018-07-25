Волшебная палочка Гарри Поттера научит детей программированию

Лондонский стартап Kano планирует обучать детей программированию при помощи заклинаний из книг о Гарри Поттере, сообщает Bloomberg.

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Комплект для кодирования Kano, посвященный вселенной Гарри Поттера, стоит $99 (цены на другие наборы начинаются от $29,9). При его помощи можно будет изучить язык программирования JavaScript. В набор входит «волшебная палочка», которая реагирует на движение в руке. Для ее использования понадобится планшет или компьютер. По ходу обучения надо будет выполнить более 70 заданий, говорится на сайте Kano. В процессе планируют использовать некоторые заклинания из книг о Гарри Поттере, например, Wingardium Leviosa (заставляет предметы подниматься в воздух) и Stupefy (обездвиживает).

Компания‐производитель обучающей техники для детей Kano объявила о скором поступлении в продажу набора Harry Potter Kano Coding Kit. В него входят волшебная палочка и программное обеспечение.

Набор ориентировочно поступит в продажу 1 октября 2018 года.