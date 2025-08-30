В чем смысл? Режиссер фильмов о Гарри Поттере высказался о новой адаптации

Крис Коламбус, режиссер двух первых фильмов о Гарри Поттере, высказался о новой адаптации ленты в виде сериала от HBO. Об этом пишет Euronews.

Режиссер, известный также по фильмам «Один дома» и «Миссис Даутфайр», сказал, что не видит смысла в копировании оригинальных фильмов.

«Я вижу эти фотографии... и Ник Фрост (герой, играющий Хагрида) носит точно такой же костюм, который мы придумали для Хагрида (в оригинальной ленте). Часть меня думает: «В чем смысл?». Я думал, что костюмы и все остальное будет другим, а оказалось — все будет как прежде. Все будет таким же», — сказал он.





Напомним, в оригинальных фильмах о волшебнике роль дружелюбного великана сыграл Робби Колтрейн.

«Для меня это очень лестно, потому что я думаю: «Это именно тот костюм Хагрида, который мы придумали». С одной стороны, это реально волнительно, мне интересно, что они собираются сделать с этим. С другой стороны — это как дежавю», — дополнил Крис Коламбус.

Режиссер отметил, что не завидует перевыпуску картины и гордится своей проделанной работой.

«Завидовать? Нет. Пора двигаться дальше. У меня всегда были сомнения по поводу самой идеи франшизы. Я считаю, что сделал свое... Я горжусь этими фильмами, первыми тремя, в которых я участвовал, и я двигаюсь дальше», — заключил он.