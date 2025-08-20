HBO показал детей Уизли из нового сериала о Гарри Поттере.

Фото HBO

Близнецы Тристан и Габриэль Харланд сыграют Фреда и Джорджа Уизли соответственно, Руари Спунер — Перси Уизли, а Грейси Кокрейн — Джинни Уизли.

«Чарли сейчас в Румынии, но скоро присоединится к нам...» — говорится в публикации. HBO имеет в виду второго по старшинству сына семьи, который переехал в Румынию после окончания Хогвартса, чтобы изучать драконов. Кто сыграет Билла, первого ребенка Уизли (в фильме играл Донал Глисон), пока не известно.

Напомним, съемки первого сезона сериала «Гарри Поттер» идут в Великобритании, премьера состоится в начале 2027 года.

Ранее HBO объявил несколько актеров на роли в сериале о Гарри Поттере.