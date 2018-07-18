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Техноблог

Как приучить ребенка чистить зубы? В компании популярных гаджетов Xiaomi знают

Китайский промышленный гигант Xiaomi продолжает радовать своих поклонников новинками. Ассортимент пополнили детскими электрическими зубными щетками.

Новая модель, предложенная на фирменной платформе, предназначена для детей. Она стоит всего $26, отгрузку заказов должны начать 27 августа.

из Интернета
Фото из Интернета. Детская зубная щетка Xiaomi

Детская зубная щетка Xiaomi превращает уход за зубами в игру. Щетка подходит для четырехлетних детей. В расчете на молочные зубы в изделии используются мягкая синтетическая щетина производства DuPont и мягкая резина. Доступно два режима очистки: мягкий и режим ухода.

Внешний вид щетки выбран с расчетом привлечь ребенка. Кроме того, доступно мобильное приложение с анимированной пошаговой подсказкой, как правильно чистить зубы. Приложение вознаграждает ребенка интерактивными игровыми наградами, побуждающими его ухаживать за зубами.

Степень защиты устройства — IPX7, так что его можно мыть. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 800 мАч, одной зарядки которого хватает на 20 дней. Зарядка беспроводная.
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