Больше стиля, больше мощности. Apple представила новую линейку MacBook Pro

Корпорация Apple обновила линейку MacBook Pro, сделав их самыми быстрыми из когда-либо производимых. Вице-президент компании по маркетингу Филип Шиллер отметил, что 15-дюймовая версия стала мощнее на 70 процентов, 13-дюймовая — на 50 процентов.

Новые гаджеты ориентированы на профессионалов в разработке приложений, дизайна, обработке и редактировании видео.

После жалоб пользователей на залипание клавиш обновленные ноутбуки оснастили более тихими клавиатурами третьего поколения. Обновленная линейка получила процессоры Intel восьмого поколения Core i5, i7 и i9 с четырьмя и шестью ядрами, дисплеи True Tone, до 32 ГБ оперативной памяти.

MacBook Pro 15 может быть оборудован выделенным графическим ускорителем Radeon Pro с 4 Гб памяти.

Ноутбуки оснащены 13- и 15-дюймовыми дисплеями TrueTone, меняющими баланс в зависимости от типа освещения. На линейке установлены «супербыстрые» SSD-накопители емкостью до 4 Гб на 15-дюймовой версии и до 2 Гб на линейке младших моделей.

Цена 13-дюймового ноутбука начинается от $1 тысячи 799, 15-дюймового — от $2 тысяч 399.