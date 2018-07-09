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Робот Scribit превратит любую стену в «умную»: необычный гаджет собрал $1,5 млн

Scribit по принципу работы похож на 3D-принтер и робот-пылесос. Устройство подключается к розетке и крепится на стену, которая превращается в виртуальную доску, сообщает hi-tech.mail.ru. 

Рисунки можно придумывать самому, скачивать их из Интернета или копировать фотографии со смартфона.

Робот наносит рисунки с помощью специальных маркеров красного, желтого, синего и черного цветов, из которых комбинируется любой цвет. Со временем просто нужно будет менять эти маркеры.

Стоит такая игрушка дороговато — $349. Первые поставки по предзаказу запланированы на декабрь 2018 года. Проект успешно запустили на площадке IndieGoGo, и он собрал больше $1,6 миллиона — в 30 раз больше, чем создатели планировали изначально.
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