Для очень деловых людей. Apple впервые выпустит iPhone с двумя SIM-картами

Компания Apple выпускает iPhone уже десять лет, однако ни один из ее смартфонов до сих пор не получил поддержки двух SIM-карт. Причина — адаптированность продукции под американский рынок. Бизнесмену в США, как правило, не нужен второй номер телефона, тогда как в Европе, России и многих других регионах мира без него попросту не обойтись.

По данным сайта 21st Century Business Herald, до конца нынешнего года в продажу поступит по меньшей мере одна модель iPhone образца 2018-го — скорее всего, самая дорогая, которая сможет похвастать слотом для установки двух SIM-карт. За счет такой особенности пользователи смогут использовать одновременно услуги сразу двух операторов связи, на что сейчас способны лишь мобильные устройства под управлением операционной системы Android.

Купить iPhone со слотом для установки двух SIM-карт можно будет гарантированно в Китае. Удастся ли встретить такую особенность в модификации телефона для международного рынка, к сожалению, пока неизвестно. Важно понимать, что вместо второй «симки» нельзя будет установить карту памяти, так как это противоречит политике компании Apple, согласно которой покупатель должен определиться с нужным ему объемом памяти до покупки.

За счет двух SIM-карт владельцы будущего iPhone, продажи которого начнутся до конца года, смогут одновременно пользоваться услугами двух сотовых операторов, в том числе в сети 4G LTE. Такая особенность в новом смартфоне «яблочной» корпорации позволит выбрать «симку» для выхода в Интернет и для звонков по умолчанию.