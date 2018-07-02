09:00
USD 68.07
EUR 79.14
RUB 1.08
Техноблог

Для очень деловых людей. Apple впервые выпустит iPhone с двумя SIM-картами

Фото из Интернета

Компания Apple выпускает iPhone уже десять лет, однако ни один из ее смартфонов до сих пор не получил поддержки двух SIM-карт. Причина — адаптированность продукции под американский рынок. Бизнесмену в США, как правило, не нужен второй номер телефона, тогда как в Европе, России и многих других регионах мира без него попросту не обойтись.

По данным сайта 21st Century Business Herald, до конца нынешнего года в продажу поступит по меньшей мере одна модель iPhone образца 2018-го — скорее всего, самая дорогая, которая сможет похвастать слотом для установки двух SIM-карт. За счет такой особенности пользователи смогут использовать одновременно услуги сразу двух операторов связи, на что сейчас способны лишь мобильные устройства под управлением операционной системы Android.

Купить iPhone со слотом для установки двух SIM-карт можно будет гарантированно в Китае. Удастся ли встретить такую особенность в модификации телефона для международного рынка, к сожалению, пока неизвестно. Важно понимать, что вместо второй «симки» нельзя будет установить карту памяти, так как это противоречит политике компании Apple, согласно которой покупатель должен определиться с нужным ему объемом памяти до покупки.

За счет двух SIM-карт владельцы будущего iPhone, продажи которого начнутся до конца года, смогут одновременно пользоваться услугами двух сотовых операторов, в том числе в сети 4G LTE. Такая особенность в новом смартфоне «яблочной» корпорации позволит выбрать «симку» для выхода в Интернет и для звонков по умолчанию.
Ссылка:
просмотров: 2082
Версия для печати
Материалы по теме
Больше стиля, больше мощности. Apple представила новую линейку MacBook Pro
Морально устарели. Эксперты о том, какие гаджеты от Apple не стоит покупать
В iPhone появится функция, которую пользователи ждали несколько лет
Новый серьезный изъян обнаружили у смартфона iPhone X
Исследование. Пользователи iPhone тратят в 10 раз больше владельцев Android‍
Корпорация Apple умышленно выпустила хрупкий iPhone 6
Samsung заплатит Apple $539 миллионов по делу о нарушении патентных прав
Массовые жалобы. Камеры iPhone X покрываются трещинами
Forbes назвал самый дорогой бренд в мире
Изображения iPhone X Plus появились в Интернете
Популярные новости
В&nbsp;Сети появился новый вид мошенничества для любителей порносайтов В Сети появился новый вид мошенничества для любителей порносайтов
Торговые войны. Google намерен сделать Android платным для всех Торговые войны. Google намерен сделать Android платным для всех
Samsung начинает выпуск первого в&nbsp;мире 146-дюймового MicroLED-телевизора Samsung начинает выпуск первого в мире 146-дюймового MicroLED-телевизора
В&nbsp;Сеть попали секретные инструкции Apple по&nbsp;ремонту смартфона iPhone X‍ В Сеть попали секретные инструкции Apple по ремонту смартфона iPhone X‍
Бизнес
БТА Банк и&nbsp;AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об&nbsp;исламском банкинге БТА Банк и AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об исламском банкинге
MegaCom: роуминг в&nbsp;Узбекистане стал еще выгоднее MegaCom: роуминг в Узбекистане стал еще выгоднее
10&nbsp;историй успешных женщин &laquo;Бакай Банка&raquo;: красавица, начальник и&nbsp;волонтер 10 историй успешных женщин «Бакай Банка»: красавица, начальник и волонтер
ЗАО &laquo;Южно-Кыргызский цемент&raquo;: Экология&nbsp;&mdash; это основа чистоты нашей природы ЗАО «Южно-Кыргызский цемент»: Экология — это основа чистоты нашей природы