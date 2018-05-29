Переводчик Google сошел с ума и насмешил Интернет

В переводчике Google обнаружили забавную особенность. Если установить режим перевода с английского на французский и ввести в поле фразу «i’m a flat earther» («я — сторонник теории плоской Земли»), то сервис переведет ее как «я сумасшедший» (je suis un fou), сообщил портал RG Digital.

Необычная возможность получила широкое обсуждение на сайте Reddit. Пользователи отметили, что такой вариант перевода возможен только с английского на французский язык.

Это не первый случай некорректной работы переводчика. Так, в ноябре 2017 года российские пользователи обнаружили, что длинные последовательности одинаковых кириллических букв (например, «ааааааааааааааа» или «ооооооооооооооооооо») переводчик Google способен переводить на монгольский.

Последователи теории плоской Земли пытаются активно действовать в США, доказывая, что наша планета на самом деле не шарообразная. Один из наиболее ярких представителей сообщества рэпер B.o.b. запустил в Сети кампанию по сбору средств на запуск спутника.

Спутник, по замыслу музыканта, должен сделать ряд снимков, доказывающих, что Земля плоская.