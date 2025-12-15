00:43
Техноблог

Google начала тестировать функцию аудиоперевода речи в реальном времени

Google запустила технологию live-аудиоперевода на Android. Началось тестирование функции перевода речи в реальном времени в приложении «Google Переводчик» с помощью наушников, как это реализовано в iPhone. Нововведение доступно ряду пользователей Android в США, Индии и Мексике, сообщает TechCrunch.

Функция обеспечивает автоматический перевод устной речи с сохранением интонации и темпа говорящего, что позволяет точнее отслеживать ход беседы и идентифицировать участников диалога. Технология поддерживает более 70 языков и совместима с любыми наушниками. По данным TechCrunch, в 2026 году нововведение заработает на iOS, а география распространения будет расширена.

Параллельно Google внедряет в «Переводчик» дополнительные инструменты на базе Gemini. Они обеспечивают более естественный и точный перевод благодаря способности модели учитывать контекст, распознавать сленг, идиомы и локальные выражения.

Кроме того, образовательная функция изучения языков в «Google Переводчике» стала доступна еще в 20 странах, включая Германию и Индию. Ее бета-версия была впервые представлена в октябре 2025 года.
