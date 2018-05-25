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Техноблог

Samsung заплатит Apple $539 миллионов по делу о нарушении патентных прав

В США суд обязал компанию Samsung выплатить Apple $539 миллионов за нарушение патентных прав. Об этом сообщило агентство Reuters.

Разбирательство между Samsung и Apple длилось с 2011 года, однако решения судов не устраивали обе компании.

Отмечено, что Apple рассчитывала получить $1 миллиард. В итоге Samsung выплатит корпорации $533,3 миллиона за нарушение права патентообладателя на промышленный образец и еще $5,3 миллиона — за нарушение патента на изобретение.

Представители Samsung признавали вину, однако рассчитывали обойтись выплатой $28 миллионов.
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