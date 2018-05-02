Накануне на индонезийском сайте корпорации Samsung появились еще официально не презентованные смартфоны Galaxy A6 и A6+ южнокорейского электронного гиганта. Таким образом, «тихий» анонс новинок можно считать состоявшимся, сообщил портал SamMobile.

У Samsung Galaxy A6 5,6-дюймовый «бесконечный» дисплей Super AMOLED с соотношением сторон 18,5 : 9, восьмиядерный процессор Exynos 7870, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной, есть накопитель с возможностью расширения за счет карт microSD на дополнительные 256 ГБ. На некоторых рынках появится версия с 4 ГБ ОЗУ и флеш-модулем на 64 ГБ.

Тыльная камера Galaxy A6 получила 16-мегапиксельный сенсор. Фронтальный модуль тоже 16-мегапиксельный, у него есть собственная светодиодная вспышка. У смартфона аккумулятор емкостью 3000 мАч. Розничная цена модели — в районе 300–340 евро.

6 дюймов по

Samsung Galaxy A6+ обзавелся более крупным дисплеем:диагонали. Из-за «полноэкранного» дизайна смартфон, как и его младший брат, лишился кнопки «Домой» под экраном. Сканер отпечатков пальцев «переехал» на заднюю панель.

Galaxy A6+ построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 450 и оснащается 3/4 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенной. Слот microSD поддерживает карты вместимостью до 400 ГБ.

На тыльной стороне корпуса расположена двойная фотокамера, состоящая из 16- и 5-мегапиксельных сенсоров. Вспомогательный модуль предназначен для работы с глубиной резкости (размытия фона). Фронтальная камера основана на 24-мегапискельной матрице и LED-подсветкой.

Samsung Galaxy A6+ поддерживает Bluetooth 5.0, у него аккумулятор емкостью 5000 мАч. Стоимость должна составить 360–400 евро.