Мощный игровой смартфон представила китайская компания Xiaomi

Мощный игровой смартфон Xiaomi Black Shark Gaming Phone создали компании Xiaomi и Black Shark. И это вовсе не гибрид смартфона и портативной консоли, а вполне традиционный (с виду) мобильный гаджет, сообщил портал 3DNews.
В визуальном плане он может похвастаться оригинальным дизайном тыльной стороны, оформление которой несет сугубо эстетическую функцию. Игровым же смартфон делают флагманские характеристики, набор уникальных программных опций и аппаратных «фишек», а также предназначенный для использования в паре Xiaomi Black Shark Gaming Phone геймерский аксессуар.
Кроме версии с 8 Гбайт ОЗУ и флеш-накопителем типа UFS 2.1 на 128 Гбайт, Xiaomi Black Shark Gaming Phone доступен и в упрощенном варианте, несущим «на борту» 6 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт встроенной аналогичного класса.
Для продвинутых геймеров Xiaomi нашла компромиссное решение, позволяющее считать Xiaomi Black Shark Gaming Phone универсальным устройством, а не гаджетом исключительно для игр. Речь о подключаемом аксессуаре с аналоговым стиком и триггером на торце, который должен превратить смартфон с некое подобие портативной консоли под управлением Android.
Модуль под названием H66, прообразом для которого послужил геймпад, взаимодействует с Xiaomi Black Shark Gaming Phone по Bluetooth: достаточно установить в него смартфон боковой гранью и синхронизировать устройства между собой по беспроводному каналу. Геймпад массой всего
У смартфона сдвоенная тыльная камера, состоящая из основного 12-мегапиксельного сенсора и вспомогательного на 20 мегапикселей. Фронтальная камера — 20 мегапикселей. Интегрированный в подэкранную навигационную кнопку сканер отпечатка пальца. Аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки по USB Type-C.
Модель Xiaomi Black Shark Gaming Phone поступит в продажу в Китае 20 апреля. Смартфон доступен в черном и сером цвете.
Модификацию с 6/64 Гбайт компания-разработчик оценила в $477, а топовую версию с 8/128 Гбайт — примерно в $557.
Первым 50 тысячам клиентам, оформившим предзаказ на игровой смартфон, фирменный геймпад H66 достанется бесплатно. Всем остальным за него придется выложить еще $28.