Мощный игровой смартфон представила китайская компания Xiaomi

Мощный игровой смартфон Xiaomi Black Shark Gaming Phone создали компании Xiaomi и Black Shark. И это вовсе не гибрид смартфона и портативной консоли, а вполне традиционный (с виду) мобильный гаджет, сообщил портал 3DNews.

В визуальном плане он может похвастаться оригинальным дизайном тыльной стороны, оформление которой несет сугубо эстетическую функцию. Игровым же смартфон делают флагманские характеристики, набор уникальных программных опций и аппаратных «фишек», а также предназначенный для использования в паре Xiaomi Black Shark Gaming Phone геймерский аксессуар.

Игровой смартфон получил 5,99-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9. «Начинка» позволяет отнести устройство к категории самых мощных в своем классе. Смартфон оснастили SoC Snapdragon 845 и 8 Гбайт оперативной памяти, а также высокоэффективной системой жидкостного охлаждения мобильного процессора.

Кроме версии с 8 Гбайт ОЗУ и флеш-накопителем типа UFS 2.1 на 128 Гбайт, Xiaomi Black Shark Gaming Phone доступен и в упрощенном варианте, несущим «на борту» 6 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт встроенной аналогичного класса.

Для продвинутых геймеров Xiaomi нашла компромиссное решение, позволяющее считать Xiaomi Black Shark Gaming Phone универсальным устройством, а не гаджетом исключительно для игр. Речь о подключаемом аксессуаре с аналоговым стиком и триггером на торце, который должен превратить смартфон с некое подобие портативной консоли под управлением Android.

Модуль под названием H66, прообразом для которого послужил геймпад, взаимодействует с Xiaomi Black Shark Gaming Phone по Bluetooth: достаточно установить в него смартфон боковой гранью и синхронизировать устройства между собой по беспроводному каналу. Геймпад массой всего 40 граммов имеет собственный аккумулятор на 150 мАч, которого хватит примерно на 3,5 часа непрерывного использования аксессуара или же 30 часов в режиме ожидания.

У смартфона сдвоенная тыльная камера, состоящая из основного 12-мегапиксельного сенсора и вспомогательного на 20 мегапикселей. Фронтальная камера — 20 мегапикселей. Интегрированный в подэкранную навигационную кнопку сканер отпечатка пальца. Аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки по USB Type-C.

Кнопка SHARK на корпусе Xiaomi Black Shark Gaming Phone служит для активации высокопроизводительного игрового режима в одно касание. Заявлена возможность быстрой смены профиля смартфона после биометрической разблокировки.

Модель Xiaomi Black Shark Gaming Phone поступит в продажу в Китае 20 апреля. Смартфон доступен в черном и сером цвете.

Модификацию с 6/64 Гбайт компания-разработчик оценила в $477, а топовую версию с 8/128 Гбайт — примерно в $557.

Первым 50 тысячам клиентам, оформившим предзаказ на игровой смартфон, фирменный геймпад H66 достанется бесплатно. Всем остальным за него придется выложить еще $28.