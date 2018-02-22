Убытки мировой экономики от киберпреступлений достигли $600 миллиардов

Убытки мировой экономики от киберпреступлений составили в 2017 году около $600 миллиардов. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на отчет компании McAfee, занимающейся кибербезопасностью, и Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

«Киберпреступность стоит экономике около $600 миллиардов, или 0,8 процента глобального ВВП, что больше по сравнению с данными отчета за 2014-й. Тогда мировые убытки оценивали в $445 миллиардов», — говорится в исследовании.

Приоритетная цель киберпреступников — банки.

По словам старшего вице-президента CSIS Джеймса Льюиса, число центров киберпреступности в мире растет.

Отмечается, что в исследовании не предпринимали попыток измерить все вредоносные действия в Интернете. Вместо этого акцент сделан на случаи, когда преступники получали незаконный доступ к компьютеру или сети жертвы.