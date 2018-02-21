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Техноблог

В Техасе установят «вечные» часы, которые проработают 10 тысяч лет

В скале возле космодрома Blue Origin в западном Техасе начали установку огромных, полностью механических часов, которые должны проработать как минимум в течение 10 тысяч лет. Об этом сообщил в Twitter гендиректор компании Amazon Джефф Безос, потративший на реализацию проекта $42 миллиона, написало издание vesti.ru.

Известно, что 152-метровая шахта, куда поместили «вечный» механизм, прорыта еще несколько лет назад, а вокруг нее вырезали спиральную лестницу. Основу часов составляют 280-килограммовый маятник и 20 массивных шестеренок из нержавеющей стали диаметром 2,5 метра, каждая из которых весит до 450 кг. Вся система будет приводиться в действие за счет солнечной энергии.

За время работы этих часов США перестанут существовать. Падут и возникнут целые цивилизации. Будут изобретены новые формы правления. Вы не можете себе представить — и никто не может, каким будет мир, когда они перестанут ходить.

Джефф Безос, 2011 год

Саму идею возведения часов, которые заставляли бы задуматься о будущем человечества и всей планеты, изложил инженер Дэнни Хиллис в 1995 году. Его придумка переросла в проект фонда «Долгое настоящее», который и профинансировал Безос.

Часы будут открыты для посещения, но добраться до места будет непросто. Согласно информации на официальном сайте, ближайший аэропорт находится в нескольких часах езды на машине, а далее посетителям придется пешком взобраться на 600-метровый склон.
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