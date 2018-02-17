Новый Huawei P20 Lite показали в США

Американская Федеральная комиссия по связи выдала сертификат на мобильное устройство Huawei P20 Lite. Официальной премьеры смартфона еще не было, так как гаджет только готовится к выпуску.

Однако на портале ведомства были опубликованы снимки, согласно которым можно предположить, что Huawei P20 Lite будет обладать безрамочным экраном и вырезом как у iPhone X для фронтальной камеры и прочих датчиков.

По словам экспертов, смартфон будет оснащен экраном диагональю 5,8 дюймов и разрешением 1080×2280, соотношением сторон 19:9. Его работу будет обеспечивать чип Kirin 970, ОЗУ емкостью 4 «гектара» и встроенную память объемом 32 ГБ. Также будет присутствовать стандартный разъем для наушников и слот для двух сим-карт. Работает Huawei P20 Lite на базе ОС Android 8.0 Oreo.

Устройство будет представлено вместе с Huawei P20 и Huawei P20 Plus в конце марта.