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Техноблог

В Skype нашли опасную ошибку, которую Microsoft устранять не хочет

Эксперты недавно обнаружили в популярной программе для видеозвонков новый баг, открывающий доступ к системе хакерам. Уязвимость Skype есть в Windows и MacOS, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Эксперты рассказали, что программу обновления Skype могут злонамеренно модифицировать, чтобы внедрить в приложение зараженную DLL-библиотеку для Windows. И хотя на macOS нет DLL-библиотек, эту операцию можно проделать на macOS или Linux.

В результате таких манипуляций хакер может получить полный доступ к системе.

Microsoft подтвердила наличие уязвимости, но вместо выпуска обновления для системы безопасности, пообещала в будущем выпустить новую версию Skype, в которой ошибку исправят.

Сейчас исправление ошибки потребует «слишком много усилий», поскольку, по сути, потребуется переписать приложение с нуля. Когда выйдет версия, в которой данную проблему исправят, неизвестно.
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