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Техноблог

«Кража века». Стажер украл в Apple исходный код iOS

На прошлой неделе стало известно об утечке исходного кода iOS — операционной системы iPhone и iPad, которую эксперты назвали крупнейшей в истории Apple, сообщили vesti.ru.

Как выяснилось, ответственность за появление интеллектуальной собственности компании в открытом доступе несет бывший стажер.

По информации издания Motherboard, неназванный стажер выкрал код и поделился им с пятью друзьями-хакерами. Они работали над созданием джейлбрейка — программного решения, позволяющего обойти встроенные в ПО Apple многочисленные ограничения и, например, запускать установленные не из App Store программы или получать прямой доступ к файловой системе «яблочного» смартфона или планшета.

По словам источника издания, виновник утечки забрал из компании не только обнаруженный на прошлой неделе на GitHub исходный код загрузчика одной из старых версий iOS, но и различные программные инструменты, используемые в компании, а также многое другое. Злоумышленник рассчитывал, что о коде будут знать только пять его друзей из джейлбрейк-сообщества, но в прошлом году данные попали в чат на сервисе Discord, а около четырех месяцев назад — на форум Reddit, откуда позднее были удалены.

На прошлой неделе украденный код появился на GitHub, о чем стало известно благодаря многочисленным публикациям в СМИ. По требованию Apple данные удалили. В компании признали кражу исходников, утверждая при этом, что они уже не актуальны: оказавшиеся в Сети фрагменты относятся к устаревшей версии iOS, вышедшей 3,5 года назад.

«По-видимому, утек старый исходный код трехлетней давности, но задумано так, что безопасность наших продуктов не зависит от секретности исходного кода, — сказали представители Apple изданию TechCrunch. — В наши продукты встроено множество слоев защиты на уровне программного и аппаратного обеспечения, и мы всегда призываем пользователей обновляться до новейших версий ПО».
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