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Техноблог

Очки с технологией распознавания лиц стала использовать полиция Китая

Фото Liau Chung Ren/ZumaPress/Globallookpress.com

Китайская полиция начала использовать очки со встроенной технологией распознавания лиц. Как сообщило издание The South China Morning Post, всего за несколько дней гаджет отлично показал себя в деле.

Как отмечается, за один рабочий день очки позволили выявить в людных местах семь человек, находящихся в розыске. Им вменяют противоправные действия в отношении других граждан Китая (в том числе торговлю людьми).

Гаджет смог зафиксировать 26 случаев мошенничества, произошедших в поле зрения полицейских, носивших очки.

Устройство разработано специально для полицейских. После сканирования лиц данные об изображении поступают на подключенный к гаджету планшет, где находится база данных подозреваемых. При совпадении данных полицейские могут задержать потенциального преступника.

В основном устройство используется на железнодорожных станциях. Как отмечается, ежедневно каждой станцией в Китае пользуется от 70 до 120 тысяч человек.

Фото Liau Chung Ren/ZumaPress/Globallookpress.com

Поступление гаджета в распоряжение полиции совпало с так называемым чуньюнем (chunyun) — периодом китайских новогодних праздников, когда загрузка транспортных узлов увеличивается в несколько десятков раз.
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