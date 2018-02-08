Очки с технологией распознавания лиц стала использовать полиция Китая

Китайская полиция начала использовать очки со встроенной технологией распознавания лиц. Как сообщило издание The South China Morning Post, всего за несколько дней гаджет отлично показал себя в деле.

Как отмечается, за один рабочий день очки позволили выявить в людных местах семь человек, находящихся в розыске. Им вменяют противоправные действия в отношении других граждан Китая (в том числе торговлю людьми).

Гаджет смог зафиксировать 26 случаев мошенничества, произошедших в поле зрения полицейских, носивших очки.

Устройство разработано специально для полицейских. После сканирования лиц данные об изображении поступают на подключенный к гаджету планшет, где находится база данных подозреваемых. При совпадении данных полицейские могут задержать потенциального преступника.

В основном устройство используется на железнодорожных станциях. Как отмечается, ежедневно каждой станцией в Китае пользуется от 70 до 120 тысяч человек.

Фото Liau Chung Ren/ZumaPress/Globallookpress.com

Поступление гаджета в распоряжение полиции совпало с так называемым чуньюнем (chunyun) — периодом китайских новогодних праздников, когда загрузка транспортных узлов увеличивается в несколько десятков раз.