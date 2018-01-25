В Китае впервые в мире клонировали макак

Волшебная история из китайского романа «Путешествие на Запад» о превращении волосков в совершенно одинаковых обезьян сбывается. Детенышам макаки Чжунчжун и Хуахуа, появившимся на свет в Китае путем клонирования, уже почти 2 месяца, сообщило агентство «Синьхуа».

Об их истории рассказал авторитетный международный научный журнал Cell. Это означает, что китайские ученые успешно решили технически сложную задачу клонирования приматов. Данный прорыв в мировой биологии стал возможен благодаря пятилетней работе научной группы Сунь Цяна из Исследовательского центра нейробиологии при Академии наук Китая.

Новая технология в будущем позволит исследователям в течение года выводить множество обезьян, идентичных с точки зрения генетического кода и генетической среды.