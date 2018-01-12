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Техноблог

WhatsApp стал уязвимым. Хакеры научились залезать в чужую переписку

Фото РИА «Новости»/Наталья Селиверстова. До сих пор данный мессенджер считался одним из самых безопасных

Криптографы из Германии нашли способ незаметно проникнуть в групповые чаты WhatsApp, защищенные сквозным шифрованием. Об уязвимости заявили на конференции Real World Crypto в Швейцарии, сообщило издание The Verge.

Как отмечается, баг (ошибка) позволяет добавлять новых пользователей в общие чаты без подтверждения модератора. То есть сервер автоматически передает секретные ключи новому участнику, предоставляя ему полный доступ к сообщениям, которые появятся в данной переписке.

«Этот нюанс полностью нивелирует пользу от сквозного шифрования, так как добавление новых участников переписки должно быть защищено», — пояснил исследователь Рурского университета Пол Реслер.

Но, утверждают эксперты, рядовым пользователям провернуть эту схему не под силу: получить доступ к серверам WhatsApp могут только сотрудники компании, правительство и хакеры.

Чтобы обезопасить себя, специалисты рекомендуют использовать в мессенджере только личные сообщения, а не групповые чаты.
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