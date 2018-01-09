Из-за замедления смартфонов против Apple во Франции начали расследование

Интернет-гиганту Apple грозит судебное преследование во Франции и крупный штраф. Компанию подозревают в намеренном сокращении срока работы ряда своих продуктов, включая старые модели iPhone, сообщила Deutsche Welle.
Как отмечается, во Франции открыто расследование в отношении компании Apple в связи с намеренным замедлением скорости работы смартфонов iPhone. Дело находится в ведении ведомства по защите прав потребителей, которое относится к национальному Министерству экономики.
Apple подозревают в намеренном сокращении срока работы ряда своих продуктов, что по французским законам наказуемо. Расследование займет несколько месяцев.
IT-гиганту грозит штраф в размере до пяти процентов годового оборота, однако дело не обязательно дойдет до суда. Представители Apple во Франции пока не комментируют расследование.
После компания извинилась за то, что намеренно замедляла работу старых моделей iPhone. В заявлении сказано, что производительность старых моделей замедлялась «динамически», чтобы избежать внезапных отключений телефона, связанных со снижением мощности литий-ионного аккумулятора.
По словам представителей Apple, одни пользователи не заметили разницы в связи с изменениями, однако другие столкнулись с медленной работой программ. В качестве компенсации в Apple снизили цену для негарантийной замены батареи для iPhone 6 и более поздних моделей.