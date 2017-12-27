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Техноблог

Почти на $1 триллион подала иск против Apple владелица iPhone

Фото Apple-iPhone.ru. Корпорацию обвинили в обмане покупателей и пользователей iPhone

Жительница американского штата Калифорния Виолетта Майлян подала иск к Apple с требованием взыскать с компании $999 миллиардов 999 миллионов 999 тысяч. Об этом сообщил портал Patently Apple.

Как отмечается, американка обвинила создателей iPhone в недобросовестной конкуренции и мошенничестве посредством сокрытия информации от покупателей. Она отметила, что пользователи смартфонов вынуждены приобретать новые гаджеты, поскольку компания намеренно снижала производительность предыдущих моделей.

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Пользователи гаджетов недавно пожаловались на медленную скорость работы старых смартфонов и предположили, что компания вводит специальные функции, чтобы добиться такого неприятного эффекта.

В Apple признали, что намеренно уменьшают максимальную тактовую частоту процессора устройств, однако добавили, что делают это, чтобы «обеспечить лучшую работу аккумуляторов» и предотвратить непроизвольные отключения смартфонов.
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