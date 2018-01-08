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Техноблог

Из-за скандала с процессорами могут задержать выход Android-флагманов

Смартфоны Samsung Galaxy S9, S9+, LG G7, Xiaomi Mi 7 и прочие аппараты могут выйти позже намеченного срока из-за уязвимости в процессорах. Об этом сообщил Life.ru.

Проблемы с уязвимостью процессоров могут задержать выход новых смартфонов. Один из производителей чипов Qualcomm сейчас разрабатывает защиту «железа» от взлома.

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По информации инсайдеров, скандал с уязвимостью процессоров (Spectre и Meltdown) может сорвать сроки выхода Android-смартфонов. Грядущие флагманы оснащены чипом Qualcomm Snapdragon 845, который также засветился в списке уязвимых для хакеров процессоров на прошлой неделе. Производитель мобильных чипов Qualcomm заявил, что компания работает над дополнительной защитой.

Напомним, исследователи нашли два типа атак, которые затрагивали все компьютерные устройства за последние 20 лет и позволяли получить доступ к защищенной памяти ядра чипа. Вскоре Intel заявила, что не только в ее процессорах есть проблема. А в Google уточнили, что повод для беспокойства есть у владельцев AMD и ARM.

Разработчики крупнейших операционных систем рассказали об исправлении уязвимостей в своих продуктах. Microsoft выпустила 4 января патч для Windows, над которым работали с ноября. Apple 5 января объявила, что все ее устройства на macOS и iOS подвержены уязвимостям процессоров. Под угрозой оказались даже ТВ-приставки Apple TV.
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