На Intel подали в суд за уязвимость в процессорах

Несколько владельцев процессоров Intel в США подали на компанию в суд. Три иска направили жители Орегона, Калифорнии и Индианы. Владельцы чипов обвинили Intel в том, что компания недостаточно адекватно отреагировала на проблему и слишком долго скрывала уязвимость. Об этом сообщил Gizmodo.

Истцы считают, что обновления операционных систем могут снизить производительность компьютеров, а ошибка в архитектуре процессоров делает их дефектными. Заявления подали с разницей в 11 минут.

Исследователи нашли два типа атак, которые затрагивали все компьютерные устройства за последние 20 лет и позволяли получить доступ к защищенной памяти ядра чипа. Вскоре Intel заявила, что не только в ее процессорах есть проблема. А в Google уточнили, что повод для беспокойства есть у владельцев AMD и ARM.

Разработчики крупнейших операционных систем рассказали об исправлении уязвимостей в своих продуктах. 4 января Microsoft выпустила патч для Windows, над которыми работали с ноября 2017 года. 5 января Apple объявила, что все ее устройства на macOS и iOS подвержены уязвимостям процессоров. Под угрозой оказались даже ТВ-приставки Apple TV.