Культовый телефон Nokia 3310 (2018) получит 4G и «урезанный» Android

В 2018 году готовится к выходу Nokia 3310 4G, которая появится на рынке с YunOS, ОС, основанной на открытом исходном коде Android. Об этом сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Компания HMD перевыпустила культовую «трубку» Nokia 3310 в начале года, потешив ностальгические чувства тех, кто вырос с одними из лучших телефонов в истории в руках. Но разработчики быстро поняли, что новому телефону не хватает скоростного подключения к Интернету — и сделали Nokia 3310 3G. Теперь они идут еще дальше.

Nokia 3310 (2018) выйдет в том же дизайне, что и Nokia 3310 2017 года. Основное отличие двух «трубок» будет в том, что вместо Feature ОС или s30 + (для версий 2G и 3G) она будет работать на YunOS, операционной системе, разработанной Alibaba и основанной на AOSP.

Фото hi-tech.mail.ru. Nokia 3310 (2017)

Это означает, что Nokia 3310 4G фактически сможет запускать некоторые приложения, к которым вы привыкли на обычном Android-устройстве, но с ограничениями из-за особенностей телефона. Возможно, мы увидим урезанные версии самых популярных приложений, например, для обмена сообщениями, таких, как WhatsApp или Viber.

Пока нет информации, когда телефон выйдет на рынок или сколько он будет стоить. Цена Nokia 3310 - около $50, но версия с 4G, вероятно, будет дороже.