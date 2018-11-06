Флагман Nokia 9 получит пять основных камер с оптикой от Zeiss

Смартфон Nokia 9 выйдет под брендом Pureview и получит пять основных камер. В интернете появились рендеры нового устройства и 360-градусное видео, сообщил портал @hi-tech.

Всего на задней панели Nokia 9 семь «колец»: пять из них являются камерами, шестое — вспышкой, а седьмое (справа) — двойным датчиком глубины.

Скорее всего, среди сенсоров и телеобъектив, и широкоугольный объектив, и камера для измерения глубины. Все это с оптикой от Zeiss.

Nokia 9 получит 5,9-дюймовый дисплей с разрешением QHD, соотношением сторон 18:9 и четырьмя узкими рамками. Над экраном — фронтальная камера и два датчика. Сканер отпечатка встроен в экран, вероятно, устройство получит и систему распознавания лица.

Корпус новинки из стекла, она поддерживает беспроводную зарядку. Порт USB Type-C будет единственным — 3,5-миллиметрового разъема для наушников нет.

Nokia 9 получит чип Qualcomm Snapdragon 845 (уже теряет актуальность), до 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт внутренней памяти, батарею на 4 150 миллиампер-часов, защиту от пыли и воды.

Nokia 9 могут представить в конце 2018-го или начале 2019 года.