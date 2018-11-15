01:15
USD 69.85
EUR 79.07
RUB 1.05
Техноблог

Nokia презентовала недорогой телефон, «живущий» без подзарядки 21 день

Фото © HMD Global. Nokia 106 пополнила линейку кнопочных телефонов

Компания HMD Global, разрабатывающая устройства под брендом Nokia, представила новый кнопочный телефон Nokia 106. Об этом сообщило издание Ferra.ru.

Новинка — бюджетный телефон стоимостью до двух тысяч сомов в виде моноблока с цифровой клавиатурой и долгим временем автономной работы. По словам представителей компании, Nokia 106 способен проработать без подзарядки 15,7 часа в режиме разговора и почти 21 день в режиме ожидания.

Телефон имеет сменный аккумулятор 800 мАч и заряжается через обычный USB-кабель с разъемом micro USB. Гаджет получил 1,8-дюймовый дисплей с разрешением QQVGA, фонариком и FM-радио, для пользования которым требуются наушники с разъемом 3,5 миллиметра.

В телефоне присутствуют традиционные игры «Змейка», Nitro Racing, Danger Dash, Tetris и другие. Он может хранить 500 сообщений и 2000 контактов. Под аккумулятором слот для двух Mini-SIM карт.

У телефона нет таких «излишеств», как фотокамера и слот для карт памяти. Вес устройства — 70,2 грамма с аккумулятором.

Как обещают разработчики, особый дизайн новинки сделает возможные царапины на корпусе менее заметными. «Nokia 106 идеально ложится в руку. Тщательно рассчитанное расстояние между каждой кнопкой на клавиатуре позволяет легко набирать текст даже в темноте», — заявили представители компании.
Ссылка:
просмотров: 349
Версия для печати
Материалы по теме
Флагман Nokia 9 получит пять основных камер с оптикой от Zeiss
Nokia выпустит новый дешевый кнопочный телефон с поддержкой 4G
Nokia представила новый смартфон и беспроводные наушники
Фото смартфона Nokia с пятью камерами слили в Интернет
Производители представили новое поколение смартфонов Nokia
Nokia X: загадочный смартфон показали в рекламе
Смартфон Nokia взорвался и убил девушку в Индии
Motorola вслед за Nokia решила возродить свои легендарные телефоны
Nokia представила линейку как новых, так и возрожденных телефонов
Nokia 9: появились новые изображения флагмана с изогнутым дисплеем
Популярные новости
Владелец BMW нанес список поломок на&nbsp;автомобиль, чтобы отомстить компании Владелец BMW нанес список поломок на автомобиль, чтобы отомстить компании
Полицейские Дубая пересядут на&nbsp;летающие мотоциклы Полицейские Дубая пересядут на летающие мотоциклы
Появилось первое видео складного смартфона Samsung Galaxy&nbsp;F Появилось первое видео складного смартфона Samsung Galaxy F
Ванной мелочи рассчитался россиянин за&nbsp;iPhone&nbsp;XS Ванной мелочи рассчитался россиянин за iPhone XS
Бизнес
На&nbsp;6&nbsp;тысяч тонн увеличится грузопоток аэропорта &laquo;Манас&raquo; в&nbsp;2018 году На 6 тысяч тонн увеличится грузопоток аэропорта «Манас» в 2018 году
Банк в&nbsp;кармане. Услуги банка &laquo;Бай Тушум&raquo; в&nbsp;мобильном телефоне Банк в кармане. Услуги банка «Бай Тушум» в мобильном телефоне
Интернет для бизнеса от&nbsp;компании ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Интернет для бизнеса от компании ОАО «Кыргызтелеком»
Оплата услуг ОАО &laquo;Ошэлектро&raquo; Оплата услуг ОАО «Ошэлектро»