Nokia презентовала недорогой телефон, «живущий» без подзарядки 21 день

Компания HMD Global, разрабатывающая устройства под брендом Nokia, представила новый кнопочный телефон Nokia 106. Об этом сообщило издание Ferra.ru.

Новинка — бюджетный телефон стоимостью до двух тысяч сомов в виде моноблока с цифровой клавиатурой и долгим временем автономной работы. По словам представителей компании, Nokia 106 способен проработать без подзарядки 15,7 часа в режиме разговора и почти 21 день в режиме ожидания.

Телефон имеет сменный аккумулятор 800 мАч и заряжается через обычный USB-кабель с разъемом micro USB. Гаджет получил 1,8-дюймовый дисплей с разрешением QQVGA, фонариком и FM-радио, для пользования которым требуются наушники с разъемом 3,5 миллиметра.

Please welcome the all-new Nokia 106 to the family! Beautiful, reliable, yet extremely affordable, the Nokia 106 delivers connectivity for everyone. 1 day talk time, 1 month standby time #nokiamobile pic.twitter.com/wbmKDqasK6 — Juho Sarvikas (@sarvikas) 14 ноября 2018 г.

В телефоне присутствуют традиционные игры «Змейка», Nitro Racing, Danger Dash, Tetris и другие. Он может хранить 500 сообщений и 2000 контактов. Под аккумулятором слот для двух Mini-SIM карт.

У телефона нет таких «излишеств», как фотокамера и слот для карт памяти. Вес устройства — 70,2 грамма с аккумулятором.

Как обещают разработчики, особый дизайн новинки сделает возможные царапины на корпусе менее заметными. «Nokia 106 идеально ложится в руку. Тщательно рассчитанное расстояние между каждой кнопкой на клавиатуре позволяет легко набирать текст даже в темноте», — заявили представители компании.