Nokia презентовала недорогой телефон, «живущий» без подзарядки 21 день

Компания HMD Global, разрабатывающая устройства под брендом Nokia, представила новый кнопочный телефон Nokia 106. Об этом сообщило издание Ferra.ru.
Новинка — бюджетный телефон стоимостью до двух тысяч сомов в виде моноблока с цифровой клавиатурой и долгим временем автономной работы. По словам представителей компании, Nokia 106 способен проработать без подзарядки 15,7 часа в режиме разговора и почти 21 день в режиме ожидания.
Телефон имеет сменный аккумулятор 800 мАч и заряжается через обычный USB-кабель с разъемом micro USB. Гаджет получил 1,8-дюймовый дисплей с разрешением QQVGA, фонариком и FM-радио, для пользования которым требуются наушники с разъемом 3,5 миллиметра.
В телефоне присутствуют традиционные игры «Змейка», Nitro Racing, Danger Dash, Tetris и другие. Он может хранить 500 сообщений и 2000 контактов. Под аккумулятором слот для двух Mini-SIM карт.
У телефона нет таких «излишеств», как фотокамера и слот для карт памяти. Вес устройства — 70,2 грамма с аккумулятором.
Как обещают разработчики, особый дизайн новинки сделает возможные царапины на корпусе менее заметными. «Nokia 106 идеально ложится в руку. Тщательно рассчитанное расстояние между каждой кнопкой на клавиатуре позволяет легко набирать текст даже в темноте», — заявили представители компании.