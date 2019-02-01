Компания HMD Global, которой принадлежит Nokia, готовит к выпуску новый кнопочный телефон. Об этом сообщил портал @hi-tech.

По его данным, на китайском сертификационном сайте TENAA появилось новое устройство Nokia с кодовым названием TA-1139. Ранее аппарат прошел сертификацию в России, поэтому одобрение регулятора в Китае говорит о том, что телефон фактически готов к выпуску.

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Сюрпризов с точки зрения дизайна ждать не стоит: устройство выглядит как модифицированная версия Nokia 106 и Nokia 3210. Сзади находится одна основная камера, спереди — 2,4-дюймовый TFT-дисплей, внутри — одноядерный процессор. Объем оперативной памяти 8 мегабайт, 16 мегабайт внутренней памяти расширяются до 32 гигабайт с помощью microSD-карт.

Телефон поддерживает две SIM-карты, имеет светодиодный фонарик, FM-радио, MP3-плеер для музыки. Вес — 83,6 грамма, аккумулятор — 1020 мАч.