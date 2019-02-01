Компания HMD Global, которой принадлежит Nokia, готовит к выпуску новый кнопочный телефон. Об этом сообщил портал @hi-tech.
По его данным, на китайском сертификационном сайте TENAA появилось новое устройство Nokia с кодовым названием TA-1139. Ранее аппарат прошел сертификацию в России, поэтому одобрение регулятора в Китае говорит о том, что телефон фактически готов к выпуску.
Телефон поддерживает две SIM-карты, имеет светодиодный фонарик, FM-радио, MP3-плеер для музыки. Вес — 83,6 грамма, аккумулятор — 1020 мАч.