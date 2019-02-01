02:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Nokia готовит к выпуску новый кнопочный телефон

Компания HMD Global, которой принадлежит Nokia, готовит к выпуску новый кнопочный телефон. Об этом сообщил портал @hi-tech.

По его данным, на китайском сертификационном сайте TENAA появилось новое устройство Nokia с кодовым названием TA-1139. Ранее аппарат прошел сертификацию в России, поэтому одобрение регулятора в Китае говорит о том, что телефон фактически готов к выпуску.

Читайте по теме
Nokia презентовала недорогой телефон, «живущий» без подзарядки 21 день
Сюрпризов с точки зрения дизайна ждать не стоит: устройство выглядит как модифицированная версия Nokia 106 и Nokia 3210. Сзади находится одна основная камера, спереди — 2,4-дюймовый TFT-дисплей, внутри — одноядерный процессор. Объем оперативной памяти 8 мегабайт, 16 мегабайт внутренней памяти расширяются до 32 гигабайт с помощью microSD-карт.

Телефон поддерживает две SIM-карты, имеет светодиодный фонарик, FM-радио, MP3-плеер для музыки. Вес — 83,6 грамма, аккумулятор — 1020 мАч.
Ссылка:
просмотров: 3131
Версия для печати
Материалы по теме
Изображения Nokia 9 в чехлах подтвердили — у смартфона пять фотокамер
Nokia презентовала недорогой телефон, «живущий» без подзарядки 21 день
Флагман Nokia 9 получит пять основных камер с оптикой от Zeiss
Nokia выпустит новый дешевый кнопочный телефон с поддержкой 4G
Nokia представила новый смартфон и беспроводные наушники
Фото смартфона Nokia с пятью камерами слили в Интернет
Производители представили новое поколение смартфонов Nokia
Nokia X: загадочный смартфон показали в рекламе
Смартфон Nokia взорвался и убил девушку в Индии
Motorola вслед за Nokia решила возродить свои легендарные телефоны
Популярные новости
Меняйте пароли. В&nbsp;интернет выложили огромную базу краденых данных Меняйте пароли. В интернет выложили огромную базу краденых данных
Опубликовано официальное видео складного смартфона Samsung Galaxy&nbsp;F Опубликовано официальное видео складного смартфона Samsung Galaxy F
Компания Puma представила кроссовки с&nbsp;автоматической шнуровкой Компания Puma представила кроссовки с автоматической шнуровкой
Часы Apple Watch спасли пожилого норвежца Часы Apple Watch спасли пожилого норвежца
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; оказал помощь детской больнице в&nbsp;городе&nbsp;Ош «Газпром Кыргызстан» оказал помощь детской больнице в городе Ош
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: новый офис Кара-Суйской газовой эксплуатационной службы «Газпром Кыргызстан»: новый офис Кара-Суйской газовой эксплуатационной службы
ОсОО &laquo;Мобильник&raquo;: Все платежи клиентов будут гарантированно проведены ОсОО «Мобильник»: Все платежи клиентов будут гарантированно проведены
MegaCom увеличил 4G-покрытие в&nbsp;Чуйской области MegaCom увеличил 4G-покрытие в Чуйской области