В Китае открыли скоростную магистраль, покрытую солнечными панелями

В Китае запустили в эксплуатацию в тестовом режиме километровый участок скоростной магистрали, покрытый панелями. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Объект расположен на кольцевой дороге вокруг города Цзинань — административного центра провинции Шаньдун (Восточный Китай). Дорожное покрытие сделано из прозрачного и прочного материала, который позволяет выдерживать нагрузку и пропускать солнечный свет.

Общая площадь солнечных панелей составляет 5875 квадраных метров. Они могут вырабатывать 1 миллион киловатт-часов электроэнергии в год. Этого достаточно для обеспечения потребностей примерно 800 семей, заявили в ответственной за проект компании Qilu Transportation Development Group.

Получаемое от панелей электричество будет обеспечивать энергией расположенные на шоссе объекты: фонари, рекламные щиты, камеры и прочую инфраструктуру. Избыточная энергия будет передаваться в государственную сеть. В дальнейшем на шоссе планируется внедрить такие функции, как зарядка для электромобилей и интернет-подключение.

Проектный срок службы дороги — 20 лет. Покрытие состоит из трех слоев: пропускающий свет слой бетона сверху, аморфные силиконовые панели посередине и влагоустойчивый защитный слой снизу. Разработчики не указывают конкретную цену проекта, однако говорят, что она наполовину меньше, чем на аналогичных объектах за пределами Китая.

Китай — мировой лидер по развитию солнечной энергетики. Установленная мощность фотогальванических элементов в КНР достигла 120 ГВатт.