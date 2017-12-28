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Техноблог

«Клон» iPhone X выпустит китайская компания Huawei

Следующий флагман компании Huawei P11 получит такой же «козырек» сверху дисплея, как у iPhone X. В Интернете появились изображения упрощенной версии флагмана Huawei P11 Lite, который тоже идет с «козырьком», сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Судя по всему, в верхней части скрывается объектив фронтальной камеры, датчики освещенности и приближения и новый сенсор для сканирования лица. Он впервые появился в смартфоне Honor V10. Компания обещает, что работать сенсор будет в 10 раз лучше аналога от Apple — Face ID.

Однако есть и другие изображения Huawei P11 Lite, которые демонстрируют более привычный дизайн с большими рамками, сообщил портал Android Headlines. Скорее всего, финальная версия до сих пор не утверждена, и производители выбирают из нескольких вариантов.

Ожидается, что новинки Huawei представит на международной выставке MWC 2018, которая пройдет в Барселоне в конце февраля.
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