Из-за умышленного замедления старых смартфонов Apple ответит в суде

Через день после того, как Apple признала, что их обновления программного обеспечения замедляют старые модели iPhone, пять клиентов подали иски к корпорации. Об этом сообщили американские СМИ.

Причиной исков послужили «обманчивые, аморальные и неэтичные» методы работы, которые, по мнению американцев, нарушают законы о защите прав потребителей.

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По данным СМИ, в суд обратились жители штатов Иллинойс, Огайо, Индиана и Северная Каролина. Они сообщили, что использовали ряд моделей от iPhone 5 до iPhone 7.

По их словам, обновления iOS от Apple «спроектированы так, чтобы целенаправленно замедлять скорость работы» iPhone 5, iPhone 6 и iPhone 7. Ранее представители Apple подтвердили, что скорость работы процессоров предыдущих моделей iPhone специально занижается.

В корпорации заявляли, что литий-ионные батареи в гаджетах со временем изнашиваются и теряют емкость в холода. Якобы поэтому устройства могли внезапно выключаться. Чтобы предотвратить подобное, в гаджеты добавили функцию понижения частоты процессора. Нововведение уже коснулось и iPhone 6, 6s и SE.