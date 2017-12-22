23:52
+5
USD 69.44
EUR 82.32
RUB 1.19
Техноблог

Из-за умышленного замедления старых смартфонов Apple ответит в суде

Фото Евгения Новоженина, РИА «Новости». Оказалось, производители подталкивают к покупке новых смартфонов и скрытыми техническими способами

Через день после того, как Apple признала, что их обновления программного обеспечения замедляют старые модели iPhone, пять клиентов подали иски к корпорации. Об этом сообщили американские СМИ.

Причиной исков послужили «обманчивые, аморальные и неэтичные» методы работы, которые, по мнению американцев, нарушают законы о защите прав потребителей.

Читайте по теме
Apple призналась, что специально замедляет старые телефоны
По данным СМИ, в суд обратились жители штатов Иллинойс, Огайо, Индиана и Северная Каролина. Они сообщили, что использовали ряд моделей от iPhone 5 до iPhone 7.

По их словам, обновления iOS от Apple «спроектированы так, чтобы целенаправленно замедлять скорость работы» iPhone 5, iPhone 6 и iPhone 7. Ранее представители Apple подтвердили, что скорость работы процессоров предыдущих моделей iPhone специально занижается.

В корпорации заявляли, что литий-ионные батареи в гаджетах со временем изнашиваются и теряют емкость в холода. Якобы поэтому устройства могли внезапно выключаться. Чтобы предотвратить подобное, в гаджеты добавили функцию понижения частоты процессора. Нововведение уже коснулось и iPhone 6, 6s и SE.
Ссылка:
просмотров: 1044
Версия для печати
Материалы по теме
Официально анонсировали новый Huawei Honor 9 Lite
Apple призналась, что специально замедляет старые телефоны
Появился новый троян — убийца смартфонов
Новые смартфоны Galaxy A8 и A8+ представила компания Samsung
Самый маленький телефон в мире представила компания Clubit New
Apple отказывается от своего сервиса iTunes
Смартфон легко взломать и украсть фото. Как защитить гаджет
Китайцы скопировали iPhone X и выпускают свою версию смартфона на рынок
Новые изображения флагмана Samsung Galaxy S9 появились в Интернете
Samsung Galaxy A8+ (2018). Появилось видео, стали известны характеристики и цена
Популярные новости
В&nbsp;WhatsApp появилась новая функция, сблизившая его с&nbsp;Facebook В WhatsApp появилась новая функция, сблизившая его с Facebook
Смартфон легко взломать и&nbsp;украсть фото. Как защитить гаджет Смартфон легко взломать и украсть фото. Как защитить гаджет
Появился новый троян&nbsp;&mdash; убийца смартфонов Появился новый троян — убийца смартфонов
Новые смартфоны Galaxy A8&nbsp;и&nbsp;A8+&nbsp;представила компания Samsung Новые смартфоны Galaxy A8 и A8+ представила компания Samsung
Бизнес
MegaChat от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; твой виртуальный номер! MegaChat от MegaCom — твой виртуальный номер!
Скидка 50&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные PLATINUM-номера Мобильного оператора&nbsp;О! Скидка 50 процентов на премиальные PLATINUM-номера Мобильного оператора О!
Вы&nbsp;ищете подарок к&nbsp;Новому году? Выбирайте 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Вы ищете подарок к Новому году? Выбирайте 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Опрос: Что подарить на&nbsp;Новый год? 7&nbsp;идей от&nbsp;O!Store Опрос: Что подарить на Новый год? 7 идей от O!Store