00:02
+5
USD 69.44
EUR 82.32
RUB 1.19
Техноблог

Миллиардер Илон Маск показал новую ракету SpaceX Falcon Heavy

Фото Илона Маска. Ракета SpaceX Falcon Heavy

Илон Маск опубликовал фото предполетной сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, которую SpaceX готовит к старту в январе. Она позволит паре человек облететь Луну и вернуться обратно на Землю или запустить на орбиту Марса до 17 тонн груза, сообщил Forbes.

Как отметило издание, на фото видно, что площадку специально готовили для съемки, так как на ней почти нет людей. При этом полезная нагрузка и головной обтекатель пока не установлены.

Илон Маск подчеркнул, что сборка происходит в ангаре у той же площадки, с которой стартовала первая лунная миссия Apollo 11. Он восторгается ракетой-носителем «Сатурн-5», двигатели которой имели в 1,5 раза большую тягу, и отмечает, что первый полет Falcon Heavy пойдет на 92 процента мощности двигателей. При этом все три первые ступени будут возвращены на Землю для повторного использования.

«Сатурн-5» не производится с 1972 года, поэтому в случае успешного старта Falcon Heavy станет сразу и  самой мощной ракетой в мире, и единственной действующей сверхтяжелой ракетой, и первым частным сверхтяжелым носителем.

Фото Илона Маска. Ракета SpaceX Falcon Heavy

Как отметил Forbes, практичность Falcon Heavy не очевидна. Ее грузоподъемность составляет до 63,8 тонны. Для большинства коммерческих запусков достаточно ракеты-носителя грузоподъемностью 22,8 тонны, которые может вывести и Falcon 9.

Стоимость запуска Falcon Heavy оценивается в $90 миллионов. Это позволяет значительно удешевить полеты на Луну и Марс. Для сравнения: стоимость пуска разрабатываемой Boeing для марсианской программы NASA сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System) значительно выше (по оценкам экспертов, около $1 миллиарда), а первый старт запланирован только на конец 2018 года.

  • Состояние Илона Маска, чуть не обанкротившегося после запуска Tesla Motors и ракетной компании SpaceX, в августе 2017-го впервые превысило $20 миллиардов. В списке Forbes он занял 12-е место с $20,7 миллиарда. За год он разбогател на $7 миллиардов.
Ссылка:
просмотров: 1147
Версия для печати
Материалы по теме
Космическое кулинарное шоу: как приготовить пиццу в невесомости, показали на МКС
Россия и США договорились о создании окололунной станции. На очереди Марс
Илон Маск представил первый скафандр SpaceX
Огромный самолет для запуска ракет в космос представила Stratolaunch Systems
На Юпитере бушует гигантский торнадо размером с планету Земля
Астронавт снял Землю на видео из открытого космоса
Инженеры-«кутюрье» из НАСА создали космическую «ткань-кольчугу»
Трехмерное изображение поверхности Марса смонтировал финский фотограф
Популярные новости
В&nbsp;WhatsApp появилась новая функция, сблизившая его с&nbsp;Facebook В WhatsApp появилась новая функция, сблизившая его с Facebook
Смартфон легко взломать и&nbsp;украсть фото. Как защитить гаджет Смартфон легко взломать и украсть фото. Как защитить гаджет
Появился новый троян&nbsp;&mdash; убийца смартфонов Появился новый троян — убийца смартфонов
Новые смартфоны Galaxy A8&nbsp;и&nbsp;A8+&nbsp;представила компания Samsung Новые смартфоны Galaxy A8 и A8+ представила компания Samsung
Бизнес
MegaChat от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; твой виртуальный номер! MegaChat от MegaCom — твой виртуальный номер!
Скидка 50&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные PLATINUM-номера Мобильного оператора&nbsp;О! Скидка 50 процентов на премиальные PLATINUM-номера Мобильного оператора О!
Вы&nbsp;ищете подарок к&nbsp;Новому году? Выбирайте 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Вы ищете подарок к Новому году? Выбирайте 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Опрос: Что подарить на&nbsp;Новый год? 7&nbsp;идей от&nbsp;O!Store Опрос: Что подарить на Новый год? 7 идей от O!Store