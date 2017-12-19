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Техноблог

США официально обвинили КНДР в распространении компьютерного вируса WannaCry

Фото Reuters. Так выглядел заблокированный компьютер, который заразился вирусом-вымогателем

США предъявили КНДР официальные обвинения в распространении вируса-вымогателя WannaCry, поразившего тысячи компьютеров. Об этом говорится в статье помощника президента по вопросам безопасности Томаса Боссерта, опубликованной в Wall Street Journal.

«После тщательного расследования США официально возлагают ответственность за масштабную атаку вируса WannaCry на Северную Корею», — отметил чиновник.

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Томас Боссерт ссылается на выводы британских спецслужб и Microsoft, которые предполагают, что за хакерами стоят власти КНДР.

По его словам, президент США Дональд Трамп примет необходимые меры, чтобы убедить власти других стран дать отпор северокорейской угрозе в сфере кибербезопасности, и намерен добиваться введения Совбезом ООН новых санкций против Пхеньяна.

Первые предположения о причастности КНДР к атаке высказали практически сразу после начала атаки вируса в мае 2017-го. По мнению экспертов, об этом свидетельствовали особенности использованного злоумышленниками кода, которые прослеживались в других атаках, исходивших от Пхеньяна. В КНДР обвинения называют ложными.

Целями хакеров стали компании, организации и ведомства в 150 странах мира. От них пострадали около 300 тысяч компьютеров.
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