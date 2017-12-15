Стекло, способное восстанавливаться, создали в Японии

Группа исследователей из Токийского университета создала стекло, которое восстанавливается, если его разбить. Об этом сообщила телекомпания NHK.
Специалисты работали над новым адгезионным средством, используя мягкое, похожее на резину вещество — политиомочевину. Однако в ходе опыта оно затвердело, стало гладким на ощупь и вернулось в первоначальную форму после деформации.
Исследователи отметили, что политиомочевина легко восстанавливается после деформации при высоких температурах в «мягком виде». Однако редко удавалось получить такой эффект в ее твердом состоянии.
Аспирант Токийского университета Янагисава Юу выразил надежду, что в будущем безопасное для окружающей среды самовосстанавливающееся стекло придет на смену тому, которое используется сейчас.