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Стекло, способное восстанавливаться, создали в Японии

Фото Рамиль Ситдиков/РИА «Новости». Разбитое стекло. Иллюстративное фото

Группа исследователей из Токийского университета создала стекло, которое восстанавливается, если его разбить. Об этом сообщила телекомпания NHK.

Специалисты работали над новым адгезионным средством, используя мягкое, похожее на резину вещество — политиомочевину. Однако в ходе опыта оно затвердело, стало гладким на ощупь и вернулось в первоначальную форму после деформации.

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Исследователи попробовали сделать из материала стекло. Выяснилось, что если его разломать на две части, а потом соединить половинки и надавить на них, то через десять секунд стекло восстанавливается. Если давление сохранять на протяжении нескольких часов, то, выяснили специалисты, стекло возвращает прежнюю прочность.

Исследователи отметили, что политиомочевина легко восстанавливается после деформации при высоких температурах в «мягком виде». Однако редко удавалось получить такой эффект в ее твердом состоянии.

Аспирант Токийского университета Янагисава Юу выразил надежду, что в будущем безопасное для окружающей среды самовосстанавливающееся стекло придет на смену тому, которое используется сейчас.
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