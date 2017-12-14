В России создали и проверили в деле «квантовый телефон»

Ученые из Московского государственного университета создали полноценную линию телефонной связи, защищенную от прослушивания благодаря системе квантового шифрования, и проверили ее на практике. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Рабочее место квантового телефона — обычный персональный компьютер, в котором установлен оптоэлектронный модуль, соединенный оптическим волокном напрямую с сервером квантового распределения ключей. Кроме того, компьютер использует ПО, модифицированное специально для работы с этим оптоэлектронным устройством», — объясняет Сергей Кулик, профессор МГУ и один из создателей «квантового телефона».

Феномен квантовой запутанности является основой современных квантовых технологий. Это явление, в частности, играет важную роль в системах защищенной квантовой связи — они полностью исключают возможность незаметной «прослушки» из-за того, что законы квантовой механики запрещают «клонирование» состояния частиц света. В настоящее время системы квантовой связи активно разрабатываются в Европе, Китае, США.

Фото пресс-служба Московского государственного университета. Программное обеспечение, управляющее работой системы квантовой связи

Первые сети такого рода начали появляться в России примерно три года назад. Первая квантовая линия связи запущена в Университете ИТМО в 2014 году, когда ученые связали квантовым каналом два корпуса вуза через действующий подземный оптоволоконный кабель. В июне 2016 года Российский квантовый центр заявил о запуске первой «городской» линии связи между двумя отделениями банка, а в сентябре 2016 года МГУ сообщил о соединении двух точек в городах Подмосковья.

Архитектура сети передачи данных при использовании квантового телефона проста: квантовый телефон состоит из двух клиентских машин и сервера, играющего роль источника ключей. Когда первая машина получает ключ, она зашифровывает данные и напрямую передает ее «собеседнику», который использует свой собственный ключ для ее расшифровки, минуя сервер.