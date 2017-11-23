YouTube заблокировал второй по числу просмотров русскоязычный канал

Администрация YouTube заблокировала самый быстрорастущий и второй в мире по просмотрам русскоязычный канал Vlad Crazy Show, специализирующийся на детском контенте. До блокировки у канала было почти 10 миллионов подписчиков, сообщили «Известия».

На странице канала в настоящее время можно прочесть надпись «Этот аккаунт заблокирован за нарушение принципов сообщества YouTube».

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Канал Vlad Crazy Show, на котором выходили ролики, посвященные сладостям, игрушкам и развлечениям, а также о том, что современные дети не могут жить без вредной еды и фастфуда, занимал вторую строчку в рейтинге видеохостинга, следует из данных Kedoo.

Русскоязычный канал уступал только музыкальному каналу T-Series.

Каждый месяц на канал подписывалось более 1,5 миллиона людей, а число просмотров превышало 3 миллиарда.

Канал критиковали за популяризацию фастфуда среди детей. Однако поводом для удаления Vlad Crazy Show это стать не могло. Администраторы паблика «Ютубер» отмечают, что точная причина блокировки канала неизвестна.