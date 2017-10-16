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Техноблог

В Кыргызстане проблем с Интернетом из-за ситуации с Казахстаном нет

«На данный момент информации о проблемах с интернет-связью к нам не поступало», — заявил ИА «24.kg» заместитель председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызстана Мирлан Омуралиев.

Ранее в редакцию обратились читатели с сообщениями, что в стране ухудшилась ситуация с Интернетом.

Мирлан Омуралиев добавил, что и по его личным наблюдениям никаких изменений в худшую сторону по скорости Интернета нет.

«Опять же кыргызстанские частные провайдерские компании имеют договорные отношения с казахскими коллегами. Поэтому вряд ли нынешняя обстановка между Кыргызстаном и Казахстаном как-то могла повлиять на коммерческие отношения между компаниями. Если нужно, госкомитет готов представить статистику», — пояснил зампредседателя.

Директор по IT-аудиту международной компании Baker Tilly Bishkek Владислав Ткачев сообщил ИА «24.kg», что проблем у кыргызстанских компаний-поставщиков Интернета нет, за исключением одного — «Мегалайна». «Я догадываюсь, какая проблема у компании, но это вам нужно позвонить им», — отметил он.

Однако по телефону, указанному на официальном сайте провайдера, корреспонденту дозвониться так и не удалось.
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