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Техноблог

Наушники Google понимают речь на 40 языках

На презентации Google, прошедшей 4 октября в Сан-Франциско, компания представила серию новых устройств. Среди них беспроводные наушники Pixel Buds, позволяющие переводить речь с иностранного языка в режиме реального времени.

Наушники подключены к смартфону Pixel с голосовым помощником Google Assistant. Помощник распознает иностранную речь и диктует перевод в наушники. Свою речь также можно перевести с помощью смартфона, надиктовав ему ответ.

В качестве демонстрации возможностей Pixel Buds сотрудники Google устроили диалог: один из них говорил по-английски, другой отвечал ему на шведском языке.

Пока устройство поддерживает 40 языков, русского в этом списке нет.

Беспроводные наушники позволяют управлять музыкой легким касанием руки: проигрывать и переключать треки, регулировать громкость.

Помощник Google Assistant может подсказывать дорогу, заниматься поиском в Интернете и управлять звонками тоже без использования смартфона.

Как сообщает Google, в США наушники Pixel Buds поступят в продажу в ноябре. Их стартовая цена составит $159.

Кроме них, на презентации в Сан-Франциско компания показала обновленный смартфон Pixel, собственный ноутбук Pixelbook, мини-камеру, музыкальную колонку и уменьшенную версию домашнего помощника Google Home.
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