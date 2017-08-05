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Техноблог

В Интернет выложили 306 миллионов паролей, которые нельзя использовать

Сотрудник корпорации Microsoft Трой Хант запустил необычный онлайновый сервис. С его помощью можно проверить, был ли тот или иной пароль скомпрометирован в результате утечки данных.

Посетителей сайта встречает строка, в которую нужно ввести пароль. После система проверяет, нет ли такого сочетания символов в базе данных.

База собрана Хантом из открытых источников. За основу он взял выложенные в публичный доступ списки паролей, ранее похищенных хакерами из различных интернет-сервисов. Их набралось более 300 миллионов.
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