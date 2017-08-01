Apple в Китае показал модель Рунета будущего

Apple пошел на сделку с властями Китая, убрав возможность загружать VPN-приложения на территории страны. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

Apple сделал недоступными в Китае приложения из своего магазина, которые используют VPN-сервисы (Virtual Private Network, виртуальные частные сети) и дают пользователям возможность обходить блокировки запрещенных сайтов и выходить за пределы «Великого китайского файрвола».

«Новая версия магазина App Store, которая исполняет последние правила китайских властей, заработала 30 июля. Теперь вся информация App Store хранится на серверах на территории Китая, подконтрольных местному регулятору Интернета», — говорится в сообщении.

По информации СМИ, исчезновение приложений из App Store первым заметил представленный в китайском магазине Apple VPN-сервис ExpressVPN. В сообщении компании в Twitter указывалось, что Apple удалил все подобные сервисы, включая приложение ExpressVPN.