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Техноблог

Создан оригинальный способ защитить iPhone от кражи

Шведский стартап представил новый способ защитить iPhone от кражи. Устройство под названием C-Safe не требует ни подзарядки, ни сотовой связи: это карманный механический замок, написал rg.ru.

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Как уточнили разработчики, простой с виду замок состоит более чем из 20 компонентов, которые работают «в полной гармонии, как швейцарский часовой механизм премиум-класса».

C-Safe состоит из двух ультратонких деталей. Одну можно прикрепить к карману, сумочке или рюкзаку, где вы обычно носите смартфон. Вторая часть, которая будет удерживать непосредственно iPhone, крепится к задней панели при помощи липучки и магнита.

После того как вы положите мобильное устройство в карман или сумку, оно автоматически прикрепится к замку. Чтобы разблокировать смартфон, нужно резко на него нажать. Карманникам сделать это будет точно не под силу, обещают разработчики.

Также C-Safe защищает устройство от падения из кармана или сумки.

Отметим, замок подходит не только для iPhone, но и для любого другого телефона. Предзаказ на C-Safe можно оформить за 1600 сомов.
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