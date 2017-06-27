Создан оригинальный способ защитить iPhone от кражи

Шведский стартап представил новый способ защитить iPhone от кражи. Устройство под названием C-Safe не требует ни подзарядки, ни сотовой связи: это карманный механический замок, написал rg.ru.
C-Safe состоит из двух ультратонких деталей. Одну можно прикрепить к карману, сумочке или рюкзаку, где вы обычно носите смартфон. Вторая часть, которая будет удерживать непосредственно iPhone, крепится к задней панели при помощи липучки и магнита.
После того как вы положите мобильное устройство в карман или сумку, оно автоматически прикрепится к замку. Чтобы разблокировать смартфон, нужно резко на него нажать. Карманникам сделать это будет точно не под силу, обещают разработчики.
Также C-Safe защищает устройство от падения из кармана или сумки.
Отметим, замок подходит не только для iPhone, но и для любого другого телефона. Предзаказ на C-Safe можно оформить за 1600 сомов.