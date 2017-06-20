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Техноблог

В продаже появились фальшивые iPhone 8

В китайских магазинах появились в продаже поддельные смартфоны iPhone 8. Одну из фальшивок владелец устройства снял на видео и выложил на YouTube, пишет rg.ru.

Гаджет оснащен длинным дисплеем с достаточно узкими рамками по бокам и не имеет круглой кнопки Home на передней панели. Сканер отпечатка пальца расположен на задней крышке — вместе с окошком для камеры с двумя объективами, расположенным не горизонтально, а вертикально.

Такие поддельные смартфоны пользуются определенным спросом, поскольку выглядят похожими на оригиналы, а стоят дешевле. Чаще всего фальшивые iPhone работают на базе модифицированной версии Android и не поддерживают установку приложений для iOS.

Не исключено, что «восьмой айфон из Китая» появится и на нашем рынке. Правда, ждать от него высокой производительности и качества явно не стоит.
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