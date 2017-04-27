15:56
+24
USD 67.13
EUR 73.19
RUB 1.19
Техноблог

WhatsApp получил новую полезную функцию

Новая версия популярного мессенджера WhatsApp для мобильной операционной системы iOS получила полезную возможность. Теперь у пользователей приложения появилась возможность прослушивать последние входящие сообщения, написал rg.ru.

Читайте по теме
В Интернете работает сервис для ностальгии по кнопочным мобильным телефонам
Как отмечается, для реализации новой функции разработчики WhatsApp использовали возможности голосового ассистента Siri. Ранее с его помощью можно было надиктовывать сообщения, теперь же голосовой помощник способен и читать их.

Новая возможность будет удобна, когда пользователь ведет машину и не может отвлекаться на чтение сообщений. В этом случае он может и прослушать входящие, и ответить на них.

Функция чтения сообщений доступна пользователям мобильных гаджетов под управлением iOS 10.3 и выше. Появится ли аналогичная возможность в версии WhatsApp для Android, пока не известно.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/50664/
просмотров: 1683
Версия для печати
Материалы по теме
Блогер проверил на прочность iPhone 7 и Samsung Galaxy S8
Поиск Google научили отличать ложь от правды
WhatsApp запустит платежи между пользователями
В Facebook появился новый алгоритм показа последних новостей
Исследование: WhatsApp и другие мессенджеры уязвимее на iOS, чем на Android
Красный iPhone 7 подожгли, но он оказался огнеупорным
Пользователи Facebook Messenger смогут следить за местоположением друзей
Пользователи более всего удовлетворены смартфонами Apple и Samsung
Самый популярный смартфон 2016 года назвали эксперты
Очередные мошенники атаковали пользователей WhatsApp
Популярные новости
В&nbsp;Германии протестировали летающий электромобиль с&nbsp;вертикальным взлетом В Германии протестировали летающий электромобиль с вертикальным взлетом
Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi6 Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi6
&laquo;Всеядный&raquo; троян перехватывает пароли от&nbsp;мобильного банка, Facebook и&nbsp;Instagram «Всеядный» троян перехватывает пароли от мобильного банка, Facebook и Instagram
Huawei представила смартфон среднего уровня Enjoy 7 Plus Huawei представила смартфон среднего уровня Enjoy 7 Plus
Бизнес
ОсОО &laquo;Альянс Алтын&raquo; начало строительство дорог и&nbsp;инфраструктуры на&nbsp;&laquo;Джеруе&raquo; ОсОО «Альянс Алтын» начало строительство дорог и инфраструктуры на «Джеруе»
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; откроет новые точки бесплатного доступа в&nbsp;Интернет через wi-fi «Кыргызтелеком» откроет новые точки бесплатного доступа в Интернет через wi-fi
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; расширяет спектр финансовых услуг в&nbsp;сфере ценных бумаг ОАО «Росинбанк» расширяет спектр финансовых услуг в сфере ценных бумаг
В&nbsp;Бишкеке откроется еще один гипермаркет Globus В Бишкеке откроется еще один гипермаркет Globus