WhatsApp получил новую полезную функцию

Новая версия популярного мессенджера WhatsApp для мобильной операционной системы iOS получила полезную возможность. Теперь у пользователей приложения появилась возможность прослушивать последние входящие сообщения, написал rg.ru.
Новая возможность будет удобна, когда пользователь ведет машину и не может отвлекаться на чтение сообщений. В этом случае он может и прослушать входящие, и ответить на них.
Функция чтения сообщений доступна пользователям мобильных гаджетов под управлением iOS 10.3 и выше. Появится ли аналогичная возможность в версии WhatsApp для Android, пока не известно.